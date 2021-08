"Historischer Tag": Lionel Messi bei PSG vorgestellt

Dave Winter/Shutterstock via www.imago-images.de

Lionel Messi wechselte vom FC Barcelona zu PSG

Lionel Messi hat sich bei seiner Vorstellung noch nicht auf ein Datum für seine Spielpremiere im Trikot von Paris Saint-Germain festgelegt.

"Ich weiß es nicht. Ich komme aus den Ferien", sagte der 34-Jährige, der nach dem Gewinn der Copa América mit der argentinischen Nationalmannschaft erst einmal Urlaub in Florida und auf Ibiza gemacht hatte.

Nach seiner Rückkehr in der Vorwoche waren die Verhandlungen mit dem FC Barcelona wegen der Regeln des Financial Fair Play in Spanien gescheitert. Am Dienstagabend gab PSG die Verpflichtung des Südamerikaners bekannt.

Er brauche sicher eine Vorbereitung, bevor er wieder spielen könne, sagte Messi am Mittwoch bei einer Pressekonferenz im Parc des Princes. "Ich hoffe, es wird so früh wie möglich sein."

"Ich hoffe, das wird ein großes Jahr"

PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi sprach neben dem neuen Superstar im Starensemble des französischen Hauptstadtklubs von einem "wunderbaren und historischen Tag für den Verein und die Fußballwelt". Messi mache den Fußball magisch, und er sei ein Gewinner, sagte der 47-Jährige sichtlich stolz und erfreut über den weltweit beachteten Transfercoup.

Messi unterschrieb einen Vertrag über zwei Jahre mit einer Option für eine weitere Saison. "Ich hoffe, das wird ein großes Jahr", betonte der sechsmalige Weltfußballer, der auch gleich den Gewinn der Champions League als Ziel für den Finalisten von 2020 ausgab.

Begleitet wurde Messi wie schon bei seiner Abschiedspressekonferenz am vergangenen Sonntag in Barcelona von seiner Ehefrau und den drei gemeinsamen Söhnen, die bereits das neue Trikot ihres berühmten Papas mit der Nummer 30 trugen.

Die wichtigsten Aussagen zum Nachlesen:

+++ Messi über PSG-Trainer Pochettino +++

"Ich kenne Trainer Mauricio Pochettino sehr gut. Die Tatsache, dass er Argentinier ist, hat mir von Anfang an geholfen, sie war wichtig für meine Entscheidung."

+++ Wie kann sich PSG Messi leisten? +++

El-Khelaifi: "Wir wollen uns an das Financial Fair Play halten. Wir haben sofort unsere Zahlen gecheckt und gesehen, dass wir uns Messi leisten können. Messi bringt dem Verein sehr viel: Merchandising, Werbung, Social Media. Sie wären erschrocken, wenn ich Ihnen die jüngsten Zahlen zeigen würde. Wir achten immer auf das Financial Fair Play."

+++ Messi über ein mögliches Duell mit Barca +++

"Es wäre sehr schön, zurück nach Barcelona zu kommen. Ich hoffe, dass es mit Fans möglich wäre, aber es wäre sehr seltsam, zu Hause in Barcelona mit einem anderen Trikot zu spielen."

+++ Messi über seinen Barca-Abschied +++

"Es war wirklich kompliziert Barcelona zu verlassen. Ich wusste erst nicht, wo ich hingehen werde. Barcelona ist meine Heimat. Ich war dort, seit ich ein kleines Kind war."

+++ Messi über die Ligue 1 +++

"Es wird eine neue Erfahrung für mich sein, nach so langer Zeit, neue Vereine, neue Stadien. Ich freue mich wirklich sehr darauf."

+++ Wie wichtig war Neymar? +++

Messi: "Ich habe meine Freunde hier. Wenn du diese Mannschaft siehst, willst du einfach mit ihnen spielen. Wir haben alle das selbe Ziel und das heißt Champions League. Neymar hatte einen großen Einfluss und war bei meinem Wechsel sehr wichtig."

+++ Holt PSG jetzt die Champions League? +++

Messi: "Es ist nicht einfach. Manchmal kannst du das beste Team der Welt haben und trotzdem nicht gewinnen. Hier können die Kleinigkeiten entscheiden. Du musst eine Mannschaft haben, die eine Einheit ist und brauchst Glück. Aber du kannst das Glück auch erzwingen."

+++ El-Khelaifi über Mbappés Zukunft +++

"Mbappé ist ein Pariser Spieler, wir kennen seine Zukunft. Er sagte, er wolle eine wettbewerbsfähige Mannschaft, eine wettbewerbsfähigere Mannschaft kann man nicht haben. Er hat keine Ausrede, etwas anderes zu tun als zu bleiben."

+++ Messi über seine Emotionen +++

"Es ist war verrückt, es ging alles so schnell. Ich bin ungeduldig auf den Neustart in meinem Leben. Die ganze Woche war ein Auf und ein Ab. Ich gehe gemeinsam mit meiner Familie durch diesen Prozess."

+++ Messi über sein mögliches Debüt +++

"Ich war zuletzt im Urlaub. Vielleicht brauche ich eine kleine Vorbereitung. Wenn alle das Gefühl haben, dass ich fit bin, dann wird es soweit sein."

+++ Messi über Neymar, Mbappé und Co. +++

"Es ist Wahnsinn, neben diesen beiden Spielern auf dem Platz zu stehen. Es wurden ja auch noch weitere unglaubliche Transfers getätigt und ich werde mit den besten Spielern der Welt spielen. Ich will das einfach genießen."

+++ Messi über seine PSG-Ankunft +++

"Die Verhandlungen gingen wirklich schnell. Es war natürlich eine schwierige Situation, die wir aber lösen konnte. Dafür möchte ich mich bedanken. Bis bin ungeduldig, ich möchte einfach nur spielen. Ich möchte weiter Trophäen holen und das möchte ich mit diesem Klub machen. Ich möchte mich bedanken. Es war wirklich verrückt, seit ich hier bin."

+++ Al-Khelaifi spricht von einem "historischen Tag" +++

Zunächst spricht PSG-Chef Nasser Al-Khelaifi: "Ich bin sehr glücklich und stolz, Messi als Spieler von Paris Saint-Germain vorstellen zu können. Das ist ein historischer Tag für PSG und den Fußball. Wir alle kennen Messi. Er ist der einzige Spieler, der sechs Mal den Ballon d’Or gewinnen konnte", so der PSG-Chef.

+++ Die Vorstellung beginnt +++

Unter großem Blitzlichtgewitter betritt Lionel Messi das Podium. Die Pressekonferenz beginnt!

+++ Gleich geht's los +++

Nur noch wenige Minuten, dann tritt Lionel Messi vor die Presse.

Einer der spektakulärsten Wechsel der Fußball-Geschichte ist in trockenen Tüchern: Lionel Messi ist nach seinem tränenreichen Abschied vom FC Barcelona in Paris eingetroffen, um bei PSG zu unterschreiben. Im Netz löste der Mega-Transfer ein wahres Beben aus. Eine Auswahl der besten Tweets.

+++ Messi wechselt zu PSG: Die Details +++

Am Dienstagabend bestätigten die Franzosen den Messi-Deal mit einem Video. Messi erhält bei PSG die Rückennummer 30. Laut "L'Équipe" verdient der 34-Jährige in Paris ein jährliches Nettogehalt von 40 Millionen Euro. Erwartungsgemäß machte PSG bislang keine Angaben zum Salär. Messi erhält einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison.

"Ich bin gespannt darauf, bei Paris Saint-Germain ein neues Kapitel in meiner Karriere zu beginnen. Alles im Klub entspricht meinen fußballerischen Ambitionen", wird Messi in der offiziellen Mitteilung des Klubs zitiert. "Ich weiß, wie talentiert der Kader und die Trainer sind. Ich freue mich darauf, hier etwas Spezielles aufzubauen."

"Wir sind stolz, ihn und seine Familie willkommen zu heißen", ergänzte PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi. "Dass Leo unseren Weltklasse-Kader ergänzt, ist Teil eines sehr erfolgreichen Transferfensters des Vereins."

+++ Superstar-Quartett soll die Fußball-Welt verzücken +++

Durch den Schritt in die Ligue 1 beginnt für Messi ein neuer Karriereschritt. So wird "La Pulga" in der Pariser Offensive künftig an der Seite von Neymar, Kylian Mbappé und Ángel Di María auflaufen.

PSG schrieb von einer "außergewöhnlichen Mannschaft, die unglaubliche Fußball-Momente in den kommenden Jahren verspricht". Es wird nun aber auch die spannende Aufgabe für Trainer Mauricio Pochettino - Argentinier wie Messi - sein, dieses Ensemble zu einer unschlagbaren Mannschaft zu machen.