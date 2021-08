Transfer-Hammer! Mbappé vor PSG-Abschied

Philippe LECOEUR via www.imago-images.de

Kylian Mbappé sieht seine Zukunft offenbar nicht bei Paris Saint-Germain

Vor rund zwei Wochen sorgte Paris Saint-Germain mit dem sensationellen Messi-Coup weltweit für Schlagzeilen. Jetzt könnte der französische Spitzenklub wieder zum Gesprächsthema Nummer eins werden. Der Grund: ein möglicher Abschied von Weltmeister Kylian Mbappé. Dieser rückt übereinstimmenden Medienberichten zufolge näher.

Am Montagabend versetzte eine Meldung des Radiosenders "RMC" die Fans von Paris Saint-Germain in Aufruhr. Dort wurde berichtet, dass Kylian Mbappé das Angebot zur Vertragsverlängerung abgelehnt hat und einen Wechsel anstrebt - und zwar schon in diesem Sommer.

Wie viel Gehalt der Scheich-Klub dem Weltmeister geboten hat, ist nicht bekannt. Die Rede ist lediglich von einer "erheblichen Gehaltserhöhung". Allerdings soll es sich dem Radiosender zufolge um einen Fünfjahresvertrag gehandelt haben.

Spätestens nach der Absage von Mbappé, dessen Kontrakt an der Seine 2022 ausläuft, sollen sich die PSG-Bosse mit einem Verkauf in diesem Sommer abgefunden haben.

Der Superstar hat den Verantwortlichen wohl schon zu Verstehen gegeben, dass er gerne zu Real Madrid wechseln würde. Die Pariser befassen sich "RMC" zufolge sogar schon mit ersten Alternativen und sondieren den Markt. Cristiano Ronaldo soll zu diesen Alternativen gehören.

Mbappé zu Real? Daran hakt ein Deal noch

Ein offizielles Angebot für Mbappé haben die Pariser aus Madrid noch nicht erhalten. Lediglich ein Klub aus der Premier League soll eine Offerte abgegeben haben. Um welchen Klub es sich dabei handelt, ist nicht bekannt.

Die spanische "Marca" bereitet ihre Leser derweil schon auf die Ankunft von Mbappé in Madrid vor. "Mbappé kann wahr werden", titelte das Blatt am späten Montagabend. Jetzt, so schrieb die Zeitung, gehe es "nur" noch darum, eine Einigung mit den Beteiligten zu erzielen. Dies sei allerdings der "leichteste Teil" des Deals.