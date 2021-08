Messi vor PSG-Debüt - Mbappé und Neymar im Kader

Aurelien Morissard via www.imago-images.de

Lionel Messi könnte am Sonntag in der Pariser Startelf stehen

Der sechsmalige Weltfußballer Lionel Messi feiert voraussichtlich am Sonntag sein Debüt für seinen neuen Klub Paris Saint-Germain. Das gab der Tabellenführer der Ligue 1 am Samstag bekannt. PSG gastiert am Sonntag (20:45 Uhr/DAZN) bei Stade Reims.

Mauricio Pochettino kündigte an, dass neben Messi auch der von Real Madrid umworbene Kylian Mbappé und Neymar "sicher" zum Aufgebot gehören.

"Wir haben die Gruppe noch nicht offiziell bekannt gegeben", aber das Trio "werde sicherlich zu den Berufenen gehören, wir werden sehen, ob sie von Beginn des Spiels an spielen können", sagte der argentinische Coach auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Pochettino betonte, dass Mbappé ihm nicht gesagt habe, dass er PSG verlassen wolle.

Der Pokalsieger hatte nach dem Sensationstransfer des 34-jährigen Argentiniers vom FC Barcelona zunächst auf Messi verzichtet, weil dieser noch nicht die nötige Fitness besessen hatte. In Reims gehört der Gaucho aber voraussichtlich erstmals zum Kader des Hauptstadtklubs, der mit drei Siegen und 10:5 Toren in die Saison gestartet ist.

Nach 21 Jahren bei Barca hatte sich Messi für einen Transfer nach Paris entschieden, nachdem die Katalanen das Gehalt des Südamerikaners nicht mehr zahlen konnten. Dem Vernehmen nach soll der Vize-Weltmeister von 2014 bei PSG rund 40 Millionen Euro netto per annum kassieren.