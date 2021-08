Wendung im Mbappé-Poker: Real setzt PSG Ultimatum

MAO / Panoramic via www.imago-images.de

Bleibt er oder geht er? Die Zukunft von Kylian Mbappé ist weiter offen

Verliert Real Madrid in der Transfer-Saga um Kylian Mbappé die Geduld? Es gibt zumindest Indizien, die darauf hindeuten: Einem Bericht von "Le Parisien" zufolge haben die Königlichen Paris Saint-Germain ein Ultimatum gesetzt.

Demnach wünscht sich Real eine endgültige Entscheidung der PSG-Verantwortlichen, ob ein Wechsel des französischen Stürmerstars zustande kommt. Zuvor hatte Mbappés (Noch-)Klub ein nachgebessertes Angebot in Höhe von rund 180 Millionen Euro abgelehnt, wie Medien berichtet hatten.

PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi stellte in diesem Zuge gegenüber der "Sportsmail" nochmal klar: "Unsere Position ist klar. Wir werden unsere Forderungen nicht ändern oder erneuern." Sportdirektor Leonardo wiederholte Al-Khelaifis Aussage später gegenüber brasilianischen Medien fast im Wortlaut.

Vorvertrag zwischen Real Madrid und Mbappé?

Heißt: Entweder Real zahlt die geforderten 220 Millionen Euro, wie "Le Parisien" erfahren haben will, oder der 22-Jährige erfüllt seinen Vertrag. Sollte der Wechsel in diesem Sommer-Transferfenster nicht mehr zustande kommen, möchten die Madrilenen im Januar-Transferfenster einen Vorvertrag mit Mbappé abschließen.

In finanzieller Hinsicht wäre dieser die kostengünstigere Variante, wenngleich auch ein Vorvertrag enorm teuer wäre. Denn der Offensivstar würde im nächsten Jahr nach spanischen Medienberichten ein Handgeld von bis zu 100 Millionen Euro dafür kassieren wollen, dass er die Madrilenen keinen Cent Ablöse kosten würde.

Real-Trainer Carlo Ancelotti bekundete nach dem 1:0-Sieg über Real Betis aus Sevilla: "Wir sollten lieber über das Spiel sprechen, denn der Rest ist Sache des Vereins, der daran arbeitet. Ich kenne im Moment keine Details."

"Le Parisien" will jedoch erfahren haben, dass man in Madrid fürchtet, dass PSG auf Zeit spiele und der Deal in den letzten beiden Tagen der Transferperiode nicht mehr über die Bühne gehen könnte.