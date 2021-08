Frankfurter Stürmersuche geht in Bergamo weiter

Reporter Torino / IPA via www.imago-images.de

Eintracht Frankfurt hat angeblich wegen Sam Lammers die Gespräche mit Atalanta Bergamo aufgenommen

Zahlreiche Stürmer wurden in diesem Sommer-Wechselfenster mit einem Wechsel zu Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht. Kurz vor dem Ende der Transfer-Frist gesellt sich ein weiterer Name dazu.

Sam Lammers steht auf dem Zettel der SGE, behauptet der italienische Fußball-Reporter Nicolò Schira. Der niederländische Stürmer steht noch bis 2025 bei Atalanta Bergamo unter Vertrag, erst in der vergangenen Saison war er für sieben Millionen Euro fest von PSV Eindhoven in die Serie A gezogen.

Nun steht der 24-Jährige vor einem Abschied vom Klub aus der Lombardei, auch das Portal "calciomercato" hatte unlängst darüber berichtet.

Demnach zieht es Lammers allerdings zu Genoa CFC, in der vergangenen Woche habe er einem Wechsel zur Serie-A-Konkurrenz grundsätzlich zugestimmt. Bei dem Deal soll es sich um ein Leihgeschäft mit Kaufoption handeln, vertraglich fixiert wurde der Transfer jedoch noch nicht.

Lammers kommt bei Atalanta Bergamo noch nicht in Fahrt

Daher hat Eintracht Frankfurt offenbar noch eine Chance. Schira zufolge stellt sich die SGE ein ähnliches Transfer-Modell vor, müsste den Spieler jedoch zusätzlich in den letzten Tagen vor dem Ende der Wechselfrist (31. August, 18:00 Uhr) davon überzeugen, die bessere Option zu sein. Die SGE habe mittlerweile Gespräche mit Atalanta Bergamo aufgenommen.

Sam Lammers wurde in der Jugend der PSV ausgebildet, sein Durchbruch in der Eredivisie gelang ihm während einer Leihe bei sc Heerenveen. Im vergangenen Jahr entschloss sich der Tilburger aufgrund der großen Konkurrenz in Eindhoven schließlich zu einem Tapetenwechsel, doch auch in Bergamo lief es noch nicht nach Plan.

In der Saison 2020/21 standen 17 Pflichtspiele zu Buche, nur einmal stand er in der Startelf von Trainer Gian Piero Gasperini. Zwei magere Tore sprangen letztlich für Lammers heraus. In der laufenden Serie-A-Saison wurde er bislang zweimal eingewechselt.

Eintracht Frankfurt hat Berichten zufolge noch weitere Eisen im Feuer, wenn es um die Neu-Besetzung des Sturms geht. Laut "Voetbal International" steht Gyrano Kerk vom FC Utrecht bei der SGE auf dem Zettel, zuletzt wurden auch Carlos Vinícius von SL Benfica und Gianluca Scamacca von US Sassuolo als mögliche Zugänge gehandelt. In Rafael Borré wurde bereits ein neuer Mittelstürmer verpflichtet.