Wieder Zoff bei Barca: Pjanic tritt gegen Koeman nach

Sergio Ruiz / PRESSINPHOTO via www.imago-images.de

Miralem Pjanic hat den FC Barcelona inzwischen verlassen

Am Donnerstag verließ Miralem Pjanic den FC Barcelona auf Zeit und schloss sich per Leihe dem türkischen Erstligisten Besiktas an. Nun hat der Mittelfeldspieler in einem Interview gegen seinen Ex-Klub nachgetreten und schwere Vorwürfe gegen Barca-Trainer Ronald Koeman erhoben.

"Wenn er [Koeman, Anm. d. Red.] gewollt hätte, hätte ich ihm viel mehr geben können. Aber er ist ein sehr seltsamer Trainer. So einen Umgang habe ich noch nie erlebt" echauffierte sich der Bosnier im Gespräch mit der spanischen "Marca" über seinen Ex-Trainer.

"Er hat mich nicht respektiert. Ich bin ein Spieler, der alles akzeptieren kann, aber ich möchte immer Dinge von Angesicht zu Angesicht gesagt bekommen. Nicht so, als wäre nichts passiert und ich wäre 15 Jahre alt", polterte der Nationalspieler weiter.

Pjanic war in der vergangenen Saison unter Koeman stückweise aus der Mannschaft verdrängt worden. Im Saisonfinale ließ der Niederländer den Spielmacher gar wochenlang ohne Einsatz auf der Bank schmoren.

Der Rechtsfuß ist sich sicher, dass die Eigenheiten von Koeman den Erfolg beim FC Barcelona gefährdet haben: "Jeder hat seine eigene Art, das ist ganz normal. Aber man sollte die Dinge schon im Sinne der Mannschaft kommunizieren."

FC Barcelona muss Stars nach Finanzdrama abgeben

Pjanic ist nicht der einzige ehemalige Barca-Star, der sich im Verein anscheinend unwohl gefühlt hat. Zuletzt hatte die spanische "Sport" berichtet, dass auch Antoine Griemann, der inzwischen zu Atlético Madrid zurückgekehrt ist, im Verein isoliert war. Die mangelnde Wertschätzung der Kollegen sei ein Grund, warum der Franzose nie wirklich bei den Katalanen angekommen sei und schließlich die Flucht ergriff.

Aufgrund der prekären finanziellen Lage beim Klub aus der Mittelmeermetropole galt Pjanic, der erst im vergangenen Jahr für 60 Millionen Euro von Juventus Turin zu Barce gewechselt war, wegen seines hohen Gehaltes schon seit geraumer Zeit als Streichkandidat.

Um die Gehälter zu senken und damit die Auflagen der spanischen Liga zu erfüllen, verschrieb sich der FC Barcelona im Sommer einem Sparkurs. Etliche teure Stars sollten abgegeben werden.

Letztlich musste der Verein neben Griezmann und Pjanic auch Superstar Lionel Messi ziehen lassen.