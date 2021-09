Ribery: "Deshalb bin ich zu diesem Verein gewechselt"

Giuseppe Maffia via www.imago-images.de

Franck Ribéry ist zu US Salernitana gewechselt

Nachdem sein Vertrag beim AC Florenz im Sommer 2021 ausgelaufen war, rankten sich reihenweise Gerüchte um die Zukunft von Franck Ribéry. Sogar eine Rückkehr in den Schoß des FC Bayern München stand im Raum. Letztlich verblieb der 38-Jährige allerdings in Italien und schloss sich US Salernitana an. Nun begründete der Routinier diesen Schritt.

"Als ich hier angekommen bin, haben mich die Fans mit offenen Herzen empfangen. Ich habe eine unglaubliche Leidenschaft gespürt. Ich ticke genauso und deshalb bin ich auch zu diesem Verein gewechselt", erklärte Ribéry bei seiner offiziellen Vorstellung am Montag vor etwa 13.000 Fans.

Er sei bereits mit der Mannschaft im Stadion gewesen und habe sich sehr über die Fans auf den Zuschauerrängen gefreut und habe gemerkt, dass die Anhänger "immer hinter diesem Verein stehen", so der Flügelstürmer weiter. Zumal das Stadion des Klubs in den vergangenen Jahren selten üppig besetzt war.

Dass es allerdings wirklich die unbändige Leidenschaft der Fans war, die Ribéry zu Salernitana trieb, darf hinterfragt werden. Wirklich viele Alternativen dürfte der Edeltechniker auf der Zielgeraden seiner Karriere in den ganz großen europäischen Ligen nicht gehabt haben.

"Ich möchte der Mannschaft mit meiner Erfahrung helfen und hoffe, dass ich dem Team weiterhelfen kann. Ich werde natürlich mein Bestes geben. Wir haben ein Ziel und das ist der Klassenerhalt. Das ist für alle hier sehr wichtig", führte Ribéry weiter aus.

Ribéry wohl der bekannteste Spieler der Klubgeschichte

2021/22 startet der Klub zum dritten Mal in seiner Geschichte in der Serie A. Letztmals spielte man 1998/99 im italienischen Oberhaus, stieg am Ende der Spielzeit allerdings wieder ab.

Ribéry gehört zu den bekanntesten Spielern, die jemals für US Salernitana gekickt haben. Unter anderem schnürten zudem die italienischen Legenden Marco Di Vaio, Gennaro Gattuso und Walter Zenga die Schuhe für den Underdog. Neben Ribéry bekanntester Ausländer dürfte zudem Rigobert Song sein, der 1998 ein kurzes Gastspiel bei den Italienern absolvierte.

Mit Ribérys Erfolgen kann es allerdings keiner der aufgeführten Akteure aufnehmen. Der Franzose gewann mit dem FC Bayern unter anderem neunmal die Deutsche Meisterschaft, einmal die Champions League und sechsmal den DFB-Pokal. Zudem wurde Ribéry 2005 Pokalsieger in der Türkei.