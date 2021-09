S04-Leihe überzeugt bei Debüt - Nübel schmiert weiter ab

Norbert Scanella via www.imago-images.de

Amine Harit (M.) stand zum ersten Mal für Marseille auf dem Rasen

Am letzten Tag der Transferperiode hat Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 einen seiner teuersten Spieler im Kader noch auf Leihbasis losbekommen: Amine Harit wechselte vor zwei Wochen für eine Saison zu Olympique Marseille. Am Samstagabend debütierte der S04-Star nun für seinen neuen Klub in der Ligue 1 - und traf dabei auf die AS Monaco um Bayern-Leihgabe Alexander Nübel.

Während die Monegassen beim 0:2 erneut eine enttäuschende Vorstellung boten und in der Tabelle der Ligue 1 als 14. weiter nicht vom Fleck kommen, sprang Marseille durch den dritten Sieg im vierten Spiel auf den dritten Tabellenplatz.

Beim Auswärtssieg im Fürstentum stand Harit für OM direkt in der Startformation, Cheftrainer Jorge Sampaoli bot den 24-Jährigen als falsche Neun in der Offensive auf. Harit spielte dabei befreit auf und war an vielen Offensivaktionen der Südfranzosen beteiligt.

Seinen besten Moment hatte der Marokkaner, der beim FC Schalke noch einen laufenden Vertrag bis 2024 besitzt, in der 60. Minute: Nach einem Ballverlust von Teamkollege Cheikh Bamba Dieng an der Strafraumkante setzte Harit stark nach und eroberte die Kugel zurück. Er leistete damit die entscheidende Vorarbeit für das 2:0 durch Dieng, der beide Treffer für Marseille am späten Samstagabend erzielte.

Wieder einmal machtlos im Kasten der Monegassen war Alexander Nübel. Der Leihspieler des FC Bayern München konnte an beiden Toren nichts mehr ausrichten, zwei weitere Male rettete außerdem der Torpfosten für den Schlussmann, der sich im Monaco-Tor auch schon einige Unsicherheiten geleistet hatte.

Während Harit, der in Marseille übrigens an der Seite von Ex-Hertha-Leihspieler Mettéo Guendouzi agierte, also für ein furioses Debüt im OM-Trikot sorgte, schmiert Nübel unter Cheftrainer Niko Kovac mit Monaco weiter ab. Theoretisch könnte Monaco am fünften Spieltag in der Ligue 1 am Sonntag sogar noch auf bis auf einen Abstiegsplatz durchgereicht werden.