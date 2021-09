Mourinho gesteht: "Ich habe alle belogen"

Antonietta Baldassarre / Insidefoto via www.imago-

José Mourinho hat sein 1000. Spiel auf der Trainerbank heruntergespielt

Mit einem Last-Minute-Treffer gegen Sassuolo Calcio sorgte Stephan El Shaarawy am Sonntag für einen 2:1-Sieg der AS Rom und einen zügellosen Gefühlsausbruch bei seinem Coach José Mourinho. Nach der Partie erklärte der Portugiese seine Reaktion und überraschte mit einem Geständnis.

"Unter der Woche war ich ein Lügner. Ich habe gesagt, es sei kein besonderes Spiel für mich, aber es war ein spezielles Spiel", erklärte José Mourinho gegenüber "DAZN".

Die Partie gegen Sassuolo markierte das 1000. Spiel von Mourinho als Chefcoach. Ein Umstand, der für den 58-Jährigen durchaus von Bedeutung war.

"Es war ein spezielles Match mit einer speziellen Nummer und ich wollte immer, dass mein 1000. Spiel ein denkwürdiges wird. Ich habe alle belogen!", gestand Mourinho, der sein Jubiläum im Vorfeld mehrfach herunterspielte.

"Mein Lauf war kindisch"

Der Vergleich mit Sassuolo hätte auch "sechs zu sechs oder sieben zu sieben enden können. Rui Patricio [Torwart der AS Rom, d.Red.] zeigte zwei Wundertaten, wir haben die ein oder andere Großchance liegen lassen. Es war ein außergewöhnliches Spiel mit enormen Emotionen", erklärte "The Special One" wie er das Geschehen wahrgenommen hat.

Diese "enormen Emotionen" entlud Mourinho, indem er den Siegtreffer mit einem Sprint die gesamte Seitenlinie hinunter feierte. Ein Verhalten, dass dem Startrainer im Nachhinein offenbar etwas unangenehm ist. "Ich bin heute 58, war aber 14, als ich begann von einer Karriere im Fußball zu träumen. Mein Lauf war kindisch, ich entschuldige mich bei Dionisi [Sassuolo-Trainer Alessio Dionisi, d.Red.], sie haben ein fantastisches Spiel abgeliefert."

Mourinho begann seine Cheftrainer-Laufbahn 2000 bei Benfica. Über die portugiesischen Klubs Leiria und FC Porto wechselte er 2004 zum FC Chelsea. Es folgten Stationen bei Inter, Real Madrid, erneut Chelsea, Manchester United und Tottenham Hotspur. Im Sommer übernahm er die Roma, mit der er bislang alle fünf Pflichtspiele gewann.

In seiner Karriere gewann er zweimal die Champions League, holte acht nationale Meisterschaften, zahlreiche nationale Pokale und wurde viermal Weltklubtrainer des Jahres.