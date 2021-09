PSG-Trainer? "Der Job muss die Hölle sein"

MAO / Panoramic via www.imago-images.de

Mauricio Pochettino (r.) hat bei PSG viele Stars unter seinen Fittichen

Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Ángel Di María, Neymar, Kylian Mbappé, Lionel Messi und, und, und: Unter dem Wappen von Paris Saint-Germain hat sich 2021/22 eine in der Geschichte des Weltfußballs vielleicht nie dagewesene Schwemme an Topstars vereint. Ein Ex-Nationalspieler beneidet Coach Mauricio Pochettino allerdings dennoch nicht um seinen Job.

"Der Job muss die Hölle sein, zu versuchen, alle unter eine Decke zu bekommen und sie bei Laune zu halten", zitiert der "Mirror" den ehemaligen England-Star Steve McManaman.

Damit aber nicht genug: "Ich würde es hassen, in seinen Schuhen zu stecken", legt McManaman mit Blick auf Pochettino nach. "Er muss einem Ángel Di María erklären, warum er nicht im Team steht, weil er Platz für Messi, Neymar, Mbappé, Wijnaldum und den Rest finden muss", führt der 49-Jährige weiter aus. Er schätze Pcohettino zwar sehr, glaube aber, der Argentinier werde Schwierigkeiten beim Versuch bekommen, das Team zu einer Einheit zu formen.

"Jeder will 30 Superstars, aber man muss Pochettino fragen, wie er diesen Mob bei Laune halten will", so McManaman weiter.

PSG nicht auf einer Stufe mit dem FC Bayern und Co.

McManaman bestritt in seiner Karriere über 550 Profispiele für den FC Liverpool, Real Madrid und Manchester City. In seiner Karriere gewann er unter anderem zweimal die Champions League.

Apropos Champions League: In der Königsklasse traut McManaman PSG trotz der ganzen Superstars nicht den ganz großen Wurf zu. Für den einstigen Flügelspieler sind vielmehr Manchester City, der FC Chelsea, der FC Liverpool und der FC Bayern die Top-Favoriten auf den Gewinn des Henkelpotts.

"PSG sollte auch dazu gehören, weil sie all diese Stars haben. Dennoch kann ich nicht sehen, dass sie gewinnen könnten, denn sie können nicht richtig verteidigen", begründet McManaman sein Urteil.