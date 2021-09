Leonardo teilt wegen Mbappé gegen Real aus

Gao Jing via www.imago-images.de

Bleibt Kylian Mbappe bei PSG?

Kurz vor dem Schließen des Transferfensters sorgte das Werben von Real Madrid um Superstar Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain für Wirbel. PSG-Sportdirektor Leonardo teilte nun gegen die Königlichen aus und betonte, dass ein Abgang des Franzosen nie wirklich zur Debatte stand.

"Wir waren nicht glücklich mit dem Verhalten von Real Madrid. In der letzten Woche des Transferfensters Verhandlungen zu beginnen mit einem der besten Spieler der Welt - das hat uns nicht gefallen", sendete Leonardo bei "Canal+" eine klare Botschaft an Real Madrid.

Ernsthaft darüber nachgedacht, Mbappé nach Spanien ziehen zu lassen, hat PSG offenbar nicht. "Wir hatten eine klare Haltung zu ihrem Angebot, es war unserer Meinung nach zu niedrig. Es war weniger als wir bezahlt hatten. Das letzte Angebot von dem sie sprachen, kam nie", stellte der Sportdirektor klar: "Man kann nicht eine Transferphase für zwei, drei oder vier Monate organisieren und dann seine Pläne einfach so ändern."

Im Sommer 2018 hatte PSG 145 Millionen Euro für Mbappé an die AS Monaco gezahlt. Medienberichten zufolge hat Real dem Pariser Hauptstadtklub zuletzt 200 Millionen Euro für den französischen Nationalspieler angeboten. Laut Leonardo aber nichts weiter als Gerüchte.

Leonardo rechnet mit Mbappé-Verbleib

Mbappés Vertrag bei PSG läuft nach der aktuellen Saison aus. Noch ist unklar, wie es für den 22 Jahre alten Angreifer weiter geht. Leonardo jedenfalls ist zuversichtlich, dass der Weltmeister von 2018 bleibt.

"Ich sehe es nicht kommen, dass Kylian uns am Ende der Saison verlässt. An unserem Ziel, mit ihm zu verlängern, hat sich nichts geändert. Mbappés Beziehung zu PSG ist innig", so der 42-Jährige.

Mit Lob sparte Leonardo zudem nicht. "Kylian steht für viele Dinge", schwärmte der Brasilianer: "Nicht nur, weil er Franzose oder einer der besten Spieler der Welt ist. Er hat eine Art, die wir mögen, die jeder mag. Der Spieler ist fabelhaft."