Enthüllt! Ex-BVB-Star träumt weiter von Real Madrid

Achraf Hakimi (r.) spielt u.a. mit Lionel Messi (M.) zusammen bei PSG

Wahnsinn, mit welchen internationalen Ausnahmestars Paris Saint-Germain in diesem Sommer seinen ohnehin schon prächtig besetzten Kader weiter verstärkt hat. Naben dem sechsmaligen Weltfußballer Lionel Messi, Real-Legende Sergio Ramos, Europameister Gianluigi Donnarumma und Liverpool-Held Georginio Wijnaldum wechselte auch Ex-BVB-Star Achraf Hakimi zu PSG, um den französischen Hauptstadt-Klub endlich an die Spitze Europas zu führen. Doch laut einem jüngsten Medienbericht will der Marokkaner gar nicht allzu lange in Paris bleiben.

Einer, der es wissen muss, hat sich jetzt zur vermeintlichen Karriereplanung des Außenverteidigers geäußert, der bei Borussia Dortmund zwischen 2018 und 2020 für mächtig Furore in der Bundesliga und Champions League gesorgt hatte.

Antonio Conte coachte Hakimi bis zuletzt bei Inter Mailand, ehe er im Sommer seinen Trainerposten bei Inter aufgab und Hakimi sich in Richtung PSG veränderte.

Gegenüber "Sky Italia" verriet Conte, dass Rechtsverteidiger Hakimi seine mittelfristige Zukunft gar nicht in Paris sieht, wo er erst in diesem Sommer hingewechselt ist: "Der Traum von Hakimi ist es, wieder für Real Madrid zu spielen", so der 52-Jährige.

Hakimi bestritt 54 BuLi-Spiele für den BVB

Auch Hakimis Berater hatte im Sommer schon ähnliche Andeutungen gemacht, noch bevor er überhaupt das erste Pflichtspiel für Paris Saint-Germain absolviert hatte. "Wir bewahren uns die Hoffnung und den Traum, dass Achraf zu Real Madrid zurückkehrt, denn er ist in Madrid geboren, in Madrid aufgewachsen und als finales Ziel würde es ihm gefallen, eines Tages bei Real Madrid zu spielen", meinte Alejandro Camano damals.

Dennoch hat Hakimi zunächst einen Vertrag bis 2026 in Paris unterzeichnet. Bisher lief er in sieben Pflichtspielen für PSG auf, erzielte in der Ligue 1 dabei auch schon einen Treffer. Für den BVB hatte Hakimi einst 54 Bundesliga-Spiele bestritten, ehe es ihn im Sommer 2020 zu Inter Mailand zog.