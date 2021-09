Alarmstufe Rot! Koeman auf dem "elektrischen Stuhl"

Joan Valls via www.imago-images.de

Ronald Koeman droht beim FC Barcelona das Aus

Alarmstufe Rot beim FC Barcelona! Nach dem niederschmetternden 0:3 gegen den FC Bayern in der Champions League und dem blamablen 1:1 in der Liga gegen Granada ist die Zeit von Trainer Ronald Koeman offenbar abgelaufen. In Spanien wird bereits über die möglichen Nachfolger des Niederländers spekuliert.

Noch vor wenigen Wochen wurde Ronald Koeman von Barca-Boss Joan Laporta eine Vertragsverlängerung angeboten. Jetzt sitzt der Trainer der katalanischen Zeitung "Sport" zufolge auf dem "elektrischen Stuhl" und muss ernsthaft um seinen Job bangen.

Jeder im Klub wisse, dass die Zukunft des Niederländers in der Schwebe sei, schreibt das Blatt. Das kommenden Ligaspiel am Donnerstag gegen Cádiz sei Koemans Endspiel. Nur ein Sieg könne den 58-Jährigen noch retten. Danach folge sein nächstes Endspiel gegen Levante. Und dann das nächste gegen Benfica. Heißt: Legen die Katalanen in den kommenden Wochen keine Siegesserie hin, wird sich der Klub wohl von Koeman trennen.

Der Druck schwebe wie ein Damoklesschwert über dem Kopf des Coaches, schreibt "Sport", das zudem behauptet, die Abgänge von Lionel Messi und Antoine Griezmann sowie die aktuelle Verletztenmisere würden klubintern nicht als mildernde Umstände gewertet.

Mögliche Nachfolger Koemans werden natürlich längst gehandelt. Als Kandidaten stehen derzeit Roberto Martínez, Thierry Henry, Xavi, Antonio Conte, Andrea Pirlo und nicht zuletzt auch Joachim Löw zur Debatte.

Als "sicherste" Lösung gilt Martínez, der als Trainer der belgischen Nationalmannschaft gezeigt hat, dass er mit Stars umgehen kann. Außerdem ist der 48-Jährige gebürtiger Katalane und pflegt somit eine natürliche Verbindung zum FC Barcelona.

Aber auch Klub-Idol Xavi scheint eine naheliegendste Lösung. Der ehemalige Mittelfeldspieler trainiert aktuell noch den katarischen Klub Al Sadd, würde aber wohl die umgehende Freigabe erhalten, sollte Barca anfragen.