Spektakulärer Raub in Lionel Messis Hotel in Paris

Gerard Franco via www.imago-images.de

PSG-Superstar Lionel Messi wohnt noch im Hotel

Mega-Schock für Lionel Messi: Laut übereinstimmenden Medienberichten aus England und Frankreich sind maskierte Täter letzte Woche Mittwoch in das Pariser "Le Royal Monceau Hotel" eingebrochen, in dem der PSG-Star derzeit mit seiner Familie lebt.

Seit seinem spektakulären Wechsel vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain wohnt Lionel Messi mit seiner Frau und seinen Kindern im Luxus-Ressort "Le Royal Monceau". Wirklich heimisch soll sich der Argentinier aber noch nicht fühlen. Zuletzt gab es Berichte, dass sich Messi nach einer Villa umschaut. Nun dürfte der 34-Jährige die Suche intensivieren.

Grund dafür ist ein dreister Raub in dem Pariser Luxushotel. Auf Videos von Überwachungskameras sind zwei maskierte Männer zu sehen, die vom Hotel-Dach herunterkletterten und durch eine Balkontür im sechsten Stockwerk in das Gebäude gelangen. Aus vier Zimmern sollen Tausende Euro an Bargeld sowie Schmuck gestohlen worden sein.

Besonders brisant: Der Coup ereignete sich nur eine Etage über Messis Wohnbereich. Ob sich der Superstar zum Zeitpunkt des Einbruchs im Hotel aufhielt, ist nicht bekannt.

Opfer erhebt schwere Vorwürfe

Dafür äußerte sich ein Opfer des Diebstahls gegenüber der britischen Zeitung "The Sun". "Wenn man ein Vermögen für ein schickes und sicheres Hotel bezahlt und dann jemand in sein Zimmer kommt, ist das sehr beunruhigend", sagte die Finanzberaterin aus Dubai.

Zudem fügte die Frau an: "Die Polizei sagte uns, dass sie auf den Überwachungskameras zwei Männer mit einer Tasche auf dem Dach gesehen haben, aber sie konnten sie nicht identifizieren."

Doch damit nicht genug: Gegenüber dem Boulevardblatt machte das Opfer dem Hotel den Vorwurf, ihre Anschuldigungen zunächst nicht ernst genommen zu haben. Erst als die Polizei die Ermittlungen aufnahm, habe sich dies geändert.

Der Hotelbewohnerin sei eine Halskette im Wert von 3500 Euro sowie ein Paar Ohrringe im Wert von rund 600 Euro und zusätzlich ungefähr 2300 Euro Bargeld gestohlen worden, heißt es. Noch sind die Täter auf der Flucht. Ausgang offen!