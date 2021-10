"Alles nicht wahr": Mbappé packt über Transfer-Poker aus

Paris Saint-Germain v Manchester City via www.imag

PSG-Angreifer Kylian Mbappé wollte zu Real Madrid wechseln

In der abgelaufenen Transferperiode stand Kylian Mbappé kurz vor einem Wechsel zu Real Madrid. Doch letztlich ließ Paris Saint-Germain seinen Superstar nicht ziehen. Nun hat der Angreifer über den geplatzten Deal gesprochen.

Dass Mbappé im Sommer seine Zelte bei PSG abbrechen wollte und einen Wechsel zu Real Madrid anstrebte, ist ein offenes Geheimnis. Schließlich macht der Weltmeister 2018 aus seinem Flirt mit den Königlichen keinen Hehl.

"Ich habe darum gebeten zu gehen", bestätigte Mbappé dies jetzt in einem Interview mit "RMC": "Ich wollte, dass der Verein einen Transfer für mich ermöglicht, damit er eine Ablösesumme erhält, um einen hochkarätigen Ersatz zu finden."

Zuletzt hieß es, dass der 22-Jährige seinen Arbeitgeber erst kurz vor dem Ende der Transferperiode über seinen Wunsch informiert habe. Eine Behauptung, der Mbappé entschlossen widersprach.

"Ich habe schon Ende Juli gesagt, dass ich gehen will", stellte der Franzose klar. Demnach wollte Mbappé PSG frühzeitig die Chance geben, sich nach einem Nachfolger umsehen zu können. "Ich wollte, dass wir beide davon profitieren und am Ende gemeinsam ein gutes Geschäft machen", so der 49-fache Nationalspieler.

Außerdem erklärte Mbappé: "Die Menschen sagen, dass ich sechs oder sieben Vertragsangebote abgelehnt hatte und nicht mehr mit Leonardo (Sportlicher Leiter bei Paris Saint-Germain, Anm. d. Red.) sprechen wollte. Das ist alles nicht wahr."

PSG kämpft um Mbappé-Verbleib

Stattdessen habe Mbappé das Pariser Wechsel-Veto akzeptiert und Leonardo versichert: "Wenn du nicht willst, dass ich gehe, bleibe ich." PSG habe dem Ausnahmespieler "viel gegeben". "Ich war immer glücklich, die vier Jahre, die ich hier verbracht habe, und das bin ich immer noch", versicherte Mbappé.

In der laufenden Saison erzielte der Stürmer in elf Spielen vier Tore und steuerte fünf Vorlagen bei. Im kommenden Sommer kann Mbappé ablösefrei wechseln. Obwohl Real Madrid weiterhin als Interessent gilt, glauben die PSG-Verantwortlichen noch an einen Verbleib des Superstars.

"Ich sehe es nicht kommen, dass Kylian uns am Ende der Saison verlässt. An unserem Ziel, mit ihm zu verlängern, hat sich nichts geändert. Mbappés Beziehung zu PSG ist innig", sagte Leonardo zuletzt gegenüber "Canal+". Ob die Botschaft Mbappé zum Umdenken bewegt, bleibt abzuwarten.