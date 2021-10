Mbappé bestätigt Abschiedspläne: Real oder nix!

Paris Saint-Germain v Manchester City via www.imag

Kylian Mbappé wäre gerne zu Real Madrid gewechselt

Wochenlang hüllte sich Superstar Kylian Mbappé nach seinem geplatzten Wechsel im Sommer in Schweigen. Mittlerweile hat der Stürmer aber alle Hüllen fallen lassen. Nachdem er am Montag bereits ein Interview gab und aus dem Nähkästchen plauderte, legte der Franzose am Dienstag nach.

Im Gespräch mit der Sportzeitung "L'Équipe" schilderte Mbappé abermals, wie genau sich die turbulenten Wochen im Sommer 2021 aus seiner Perspektive abspielten.

"Vor der Europameisterschaft habe ich Paris Saint-Germain gesagt, dass ich meinen Vertrag nicht verlängern möchte. Und nach der Europameisterschaft habe ich gesagt, dass ich gehen möchte", erinnerte sich Mbappé. Sein Ziel sei dabei stets ein einvernehmlicher Deal gewesen: "Zwischen dem Verkäufer, dem Käufer und mir."

Aktuell sei er glücklich in Paris, betonte der Superstar: "Aber ich bin weit davon entfernt, einen neuen Vertrag zu unterschreiben und zu bleiben. Seit ich gesagt habe, ich möchte gehen, haben wir noch nicht wieder über eine Verlängerung gesprochen."

Messi spielte bei Mbappé-Entscheidung keine Rolle

Wenn er von Abschied spreche, "dann rede ich von Real Madrid", machte Mbappé kein Geheimnis daraus, wo er seine sportliche Zukunft sieht. "Real hat ein Angebot abgegeben. Ich dachte, dass meine Zeit bei PSG vorbei ist. Zu gehen war der logische nächste Schritt." Andere Klubs kamen in seinen Plänen in diesem Sommer nicht vor, betonte der Franzose: "Wenn ich Paris verlassen hätte, dann nur für Real Madrid."

Die Ankunft von Lionel Messi hat bei Mbappés Entscheidung gegen Paris übrigens keine Rolle gespielt. "Ich habe meine Meinung nicht geändert, weil Leo Messi gekommen ist. Es ist ein Privileg [mit ihm zu spielen], er ist großartig, aber ich treffe meine Entscheidung nicht aufgrund dieser plötzlichen Einflüsse. Ich hatte meine Entscheidung vorher getroffen und lange und intensiv darüber nachgedacht."