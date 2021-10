DFB-Comeback? Flick in Kontakt mit Boateng

Frederic Chambert via www.imago-images.de

Jérôme Boatengs Vertrag war beim FC Bayern Ende Juni ausgelaufen

Der einstige Bayern-Verteidiger Jérôme Boateng wurde wenige Monate nach der WM 2018 von Hansi Flicks Vorgänger Joachim Löw aussortiert und nicht länger für die deutsche Nationalmannschaft nominiert. Während Thomas Müller sowie BVB-Abwehrmann Mats Hummels längst wieder eine Rolle in der DFB-Auswahl spielen, blieb Boateng bislang stets außen vor. Dies könnte sich in Zukunft ändern.

Wie "Bild" erfahren haben will, hat Bundestrainer Hansi Flick Kontakt zu Jérôme Boateng aufgenommen. Der 33-Jährige steht mittlerweile beim französischen Erstligisten Olympique Lyon unter Vertrag. Sein letztes Länderspiel datiert aus Oktober 2018.

Flick hatte kurz nach Amtsantritt durchblicken lassen, keinen potenziellen Nationalspieler im Vorfeld abschreiben zu wollen. So könnte auch Jérôme Boateng eine Chance erhalten, sich für kommende DFB-Spiele zu empfehlen.

Boateng muss unter Bosz Fuß fassen

Zeitnah dürfte ein Comeback des Innenverteidigers jedoch nicht erfolgen, so das Boulevardblatt weiter. Flick und Boateng seien sich einig darüber, dass der Routinier zunächst bei seinem neuen Klub Fuß fassen müsse, um eine Option in der Nationalelf darstellen zu können.

Der Abwehrmann machte bislang vier Spiele in der Ligue 1, dreimal stand er in der Startelf von Trainer Peter Bosz. In der Europa League kam Boateng bislang einmal zum Zug.

Anfang September wurde Jérôme Boateng in München wegen Körperverletzung an seiner ehemaligen Lebensgefährtin zu einer Geldstrafe von insgesamt 1,8 Millionen Euro verurteilt. Der langjährige Profi des FC Bayern hat anschließend Berufung gegen das Urteil eingelegt, wie eine Sprecherin des Amtsgericht München bestätigte. Schon zuvor hatte Boateng die Vorwürfe, die Mutter seiner Zwillingstöchter bei einem gemeinsamen Karibik-Urlaub vor drei Jahren vorsätzlich verletzt und beleidigt zu haben, abgestritten.