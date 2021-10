Italien staunt über 13-jährigen Wunderstürmer

unknown

Der AC Mailand hat ein echtes Juwel in seinen Reihen

Die italienische Fußball-Welt staunt Bauklötze: Ein bekannter Scout hat zu Beginn der Woche die unglaubliche Trefferquote eines Nachwuchsspielers des AC Milan veröffentlicht. Seitdem ist der erst 13-jährige Wunderstürmer landesweit Gesprächsthema.

Mit seinen erst 13 Jahren bestimmt der junge Francesco Camarda vom AC Milan bereits die Schlagzeilen. Sciabolata Morbida, Scout und Analyst in Diensten des italienischen Fußballverbandes, hat dem Nachwuchsspieler in dieser Woche zu unverhofft frühem Ruhm verholfen.

Morbida postete auf Twitter die unglaublichen Werte des Teenagers, der bereits eine Altersklasse weiter oben spielt und derzeit für die U15 der Rossoneri aufläuft. Angesichts seiner wahnsinnigen Trefferquote in den letzten Jahren kein Wunder.

Youngster erzielt 483 Tore in 87 Spielen

Schon in der Saison 2017/18 hat Camarda dem Scout zufolge in nur 40 Spielen 247 (!) Tore erzielt. Eine Saison später legte er in 31 Spielen 172 Treffer nach. 2019/20 lag seine Ausbeute bei 64 Toren in 16 Partien. Macht auf die drei Spielzeiten gerechnet 483 Tore in nur 87 Spielen und einen Schnitt von 5,5 Toren pro Spiel.

Zwar ist es durchaus üblich, dass in Jugendspielen deutlich mehr Tore als im Seniorenbereich fallen. Dazu treffen die Mannschaften auch immer wieder auf sehr schwache Gegner. Dennoch sind Camarda Werte höchste beeindruckend. Dank seiner Trefferquote ist er im Netz innerhalb von wenigen Tagen zum Gesprächsthema geworden.

Der Teenager spielt in dieser Saison bereits im fünften Jahr für den italienischen Traditionsverein und läuft in der aktuellen Spielzeit erstmals im Trikot der U15 auf. Auch in diesem älteren Jahrgang bekommt Camarda schon regelmäßig Spielzeit. Ob er seine unheimliche Trefferquote aufrechterhalten kann, wird sich in den kommenden Wochen und Monaten zeigen.