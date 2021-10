Suárez wütet erneut wegen Barca-Aus

Francis Gonzalez via www.imago-images.de

Seit 2020 für Atlético Madrid auf Torejagd: Luis Suárez

Den unrühmlichen Abschied vom FC Barcelona hat Luis Suárez noch nicht richtig verdaut. Nun sprach der Angreifer von Atlético Madrid erstmals ausführlich über das Abschiedstelefonat mit Trainer Ronald Koeman.

Über die Medien erfuhr Luis Suárez im Sommer 2020, dass der FC Barcelona nicht mehr mit ihm plant. Ronald Koeman plante als neuer Chefcoach der Katalanen eine Verjüngungskur, in deren Folge kein Platz für den langjährigen Torjäger vom Dienst blieb.

Die Posse gipfelte im Wechsel Suárez' zur Liga-Konkurrent Atlético Madrid - und das sogar ablösefrei. Der Hauptstadt-Klub zahlte im Verlauf der letzten 13 Monate lediglich erfolgsverknüpfte Boni in Höhe von sieben Millionen Euro.

Telefonat mit Ronald Koeman dauerte "40 Sekunden"

Nach dem feststehenden Transfer habe sich Koeman per Telefon verabschiedet, es gab kein persönliches Treffen zwischen Trainer und Spieler, offenbarte Suárez im Gespräch mit Gerard Romero via Twitch. Ein Umstand, den der Uruguayer nicht nachvollziehen kann. "Das war nicht korrekt", kritisierte Suárez.

Besagtes Telefonat mit Koeman dauerte laut Suárez "etwa 40 Sekunden. Das ist keine Art und Weise, jemanden zu sagen, dass er gehen soll", legte der 34-Jährige nach.

Suárez' Abschied sorgte auch mannschaftsintern für Verstimmungen, Lionel Messi etwa übte öffentlich Kritik an der Barca-Vereinsführung.

Luis Suárez erklärt vieldiskutierten "Telefon-Jubel"

Suárez startete unterdessen bei den Rojiblancos durch und war in der vergangenen Spielzeit mit 21 Toren maßgeblich am Gewinn der spanischen Meisterschaft beteiligt. Auch in dieser Saison steht der Angreifer bereits bei vier Treffern - einen davon markierte er am vergangenen Wochenende beim Wiedersehen mit seinem Ex-Klub Barca.

Für großen Wirbel sorgte dabei sein Torjubel, Suárez hielt sich Daumen und kleinen Finger in der klassischen Telefon-Geste ans rechte Ohr. Für viele Beobachter eine Stichelei in Richtung Koeman.

Suárez wartete stattdessen mit einer kuriosen Erklärung auf. Der Jubel sei für alle Menschen gewesen, "die wissen, dass ich noch die gleiche Nummer habe und immer noch das Telefon benutze."