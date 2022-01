Afrika-Cup-Testspiel abgesagt wegen Corona

GEPA pictures/ Armin Rauthner

Gambia musste Testspiel für Afrika-Cup absagen

Ein geplantes Testspiel zwischen Titelverteidiger Algerien und Gambia in Vorbereitung auf den Afrika-Cup ist am Samstag in Doha abgesagt worden. Mehrere gambische Teamspieler waren zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden, wie Katars Verband als Gastgeber der Partie mitteilte. Beide Teams werden beim Afrika-Cup antreten, der am 9. Jänner in Kamerun beginnt.

Gambia hatte am Samstag mitgeteilt, dass insgesamt 16 Spieler und damit mehr als die Hälfte des Kaders für das Spiel nicht zur Verfügung steht und auch kein Torhüter spielbereit ist. Der Verband Gambias erwähnte das Virus nicht, sondern teilte nur mit, dass die Profis aufgrund "unvorhergesehener Umstände" nicht spielen könnten. Die Organisatoren aus Katar erklärten hingegen, dass das Spiel aufgrund "positiver Fälle von Covid-19 im Gambia-Lager" abgesagt wurde.

Zunächst war unklar, wie viele Spieler dem Team Gambias aufgrund von Quarantäne-Maßnahmen im ersten Spiel am 12. Jänner gegen Mauretanien nicht zur Verfügung stehen. Schon vor Beginn des Afrika-Cups waren Forderungen laut geworden, das Turnier wegen des Virus und seiner Omikron-Variante abzusagen oder in ein Land außerhalb des Kontinents zu verlegen. Europäische Spitzenclubs hatten ihre Besorgnis über die Abstellung ihrer afrikanischen Spieler geäußert. Der Afrikanische Verband hielt aber an der Austragung fest, nachdem das Turnier wegen der Pandemie um ein Jahr verschoben worden war.

