Belgier Clement neuer Trainer von AS Monaco

APA/BELGA

Philippe Clement ist der neue Trainer von AS Monaco

Der Belgier Philippe Clement ist neuer Trainer der AS Monaco und damit Nachfolger von Niko Kovac, von dem sich der Club am Neujahrstag offiziell getrennt hatte.

Der 47-jährige Clement erhält laut Vereinsangaben vom Montag einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Clement hat in seiner Heimat zuletzt drei Meistertitel mit KRC Genk 2018/19 und FC Brügge 2019/20 und 2020/21 gewonnen. Der 38-fache Nationalspieler nahm mit der belgischen Auswahl 1998 an der WM-Endrunde in Frankreich teil.

✍️ L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Philippe Clement au poste d’entraîneur.



Le technicien flamand, 47 ans, a paraphé un contrat de 3 saisons.https://t.co/4k1ES1yhEd — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 3. Januar 2022

Monacos Clubführung erhofft sich von Clement, dass er seine offensive Philosophie umsetzt und Talente voranbringt. Clement solle das im vorigen Sommer begonnene Kapitel fortsetzen und die AS Monaco nachhaltig zurück in die französische Spitze und auf die europäische Bühne bringen, erklärte Vizepräsident Oleg Petrow.

apa