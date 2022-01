Kurios: Barca verlängert mit Edel-Reservist

AFP/SID/PAU BARRENA

Umtiti verlängert seinen Vertrag beim FC Barcelona

Der spanische Fußball-Pokalsieger FC Barcelona hat überraschend den Vertrag mit Innenverteidiger Samuel Umtiti verlängert - zu gekürzten finanziellen Konditionen.

Wie die Katalanen am Montag mitteilten, wurde der Kontrakt mit dem 28 Jahre alten Franzosen vorzeitig von 2023 bis 2026 ausgedehnt. Um den frisch verpflichteten Ferran Torres bei der spanischen Liga registrieren zu können, einigte sich Barca mit Umtiti auf einen Gehaltsverzicht.

Zuletzt hatte es Gerüchte um einen vorzeitigen Wechsel des 2016 von Olympique Lyon verpflichteten Umtiti gegeben. Der Klub dankte seinem Spieler, der in der laufenden Saison erst in einem Pflichtspiel zum Einsatz kam, ausdrücklich für die "Bereitschaft und Zuneigung zum Verein", die Barca dabei helfe, die Regelungen zum Financial Fair Play einzuhalten.

Barca gilt mit rund 1,35 Milliarden Euro Verbindlichkeiten als finanziell schwer angeschlagen. Umso mehr überraschte im Dezember die Verpflichtung des spanischen Nationalspielers Torres vom englischen Meister Manchester City für rund 55 Millionen Euro.