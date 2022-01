Real und Barca entgehen Liga-Blamagen

Alberto Molina / PRESSINPHOTO via www.imago-images

Eden Hazard konnte dem Spiel von Real Madrid nicht seinen Stempel audrücken

Eine Woche nach dem Sieg in der Supercopa ist Rio-Weltmeister Toni Kroos mit Real Madrid in La Liga knapp an einer Blamage vorbeigeschrammt.

Der spanische Fußball-Rekordmeister rettete am Sonntag in der Nachspielzeit ein 2:2 (0:1) gegen den FC Elche. Der Vorsprung des Tabellenführers beträgt nach 22 Spieltagen weiter vier Punkte auf den FC Sevilla.

Drei Tage nach dem Achtelfinal-K.o. im spanischen Pokal sprang der FC Barcelona dank Frenkie de Jong auf den fünften Tabellenplatz. Der niederländische Nationalspieler schoss die Katalanen spät zum 1:0 (0:0)-Sieg bei Abstiegskandidat Deportivo Alaves (87.). Nationaltorwart Marc-André ter Stegen hielt seinen Kasten sauber.

Mit Kroos in der Startelf gerieten die Königlichen durch Lucas Boye kurz vor der Pause (42.) in Rückstand. Pere Milla (76.) erhöhte für den Außenseiter, als der deutsche Ex-Nationalspieler schon ausgewechselt war.

Vizeweltmeister Luka Modric verkürzte per Handelfmeter (82.), Eder Militao glich ganz spät aus (90.+2). Am vergangenen Sonntag hatte Kroos mit Real seinen 15. Titel gewonnen - mit 2:0 im Supercopa-Finale in Saudi-Arabien gegen Athletic Bilbao.