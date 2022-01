Deutlicher PSG-Sieg bei Messi-Comeback

Matthieu Mirville via www.imago-images.de

Sergio Ramos (l.) erzielte für PSG ein Tor

Das Starensemble von Paris St. Germain marschiert in der französischen Ligue 1 weiter unbeirrt dem Titel entgegen.

Beim Comeback von Superstar Lionel Messi gewann das Team von Trainer Mauricio Pochettino am Sonntag 4:0 (1:0) gegen Stade Reims und liegt nach 22 Spielen mit elf Punkten vor Verfolger OGC Nizza an der Tabellenspitze.

Europameister Marco Verratti brachte PSG kurz vor der Pause in Führung (44.), der spanische Abwehrchef Sergio Ramos (62.), Wout Faes per Eigentor (67.) und Danilo (75.) erhöhten. Messi kehrte nach über einem Monat zurück, der vor drei Wochen positiv auf das Coronavirus getestete Argentinier wurde in der 63. Minute eingewechselt.

Pochettino vertraute in der Startelf erneut Rechtsverteidiger Thilo Kehrer. Nationalmannschaftskollege Julian Draxler kam in der 77. Minuten für Kylian Mbappé aufs Feld.

Für den 28-Jährigen waren es die ersten Einsatzminuten seit Anfang November. Vor rund zwei Wochen war Draxler an COVID-19 erkrankt.