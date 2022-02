APA/AFP

Aaron Ramsey kehrt Juventus den Rücken

Der walisische Star Aaron Ramsey ist von Juventus Turin leihweise zum Rangers FC gewechselt.

Der Mittelfeldspieler unterschrieb am Montagabend beim schottischen Traditionsclub bis Saisonende. Ramsey trifft mit Wales im Play-off-Halbfinale um einen Startplatz bei der WM in Katar im März (24.3. in Cardiff) auf Österreich. Für Juventus absolvierte er seit seinem Wechsel 2019 insgesamt 83 Einsätze.

