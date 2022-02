"Der Biss des Teufels": Milan macht Titelkampf spannend

Maurizio Borsari via www.imago-images.de

Olivier Giroud lässt Milan hoffen

Ein Doppelpack des französischen Fußball-Weltmeisters Olivier Giroud hat die Titelchancen des AC Mailand in der italienischen Serie A schlagartig wieder erhöht.

Der 34-Jährige entschied am Samstag das Stadtderby bei Titelverteidiger Inter Mailand durch seine beiden Treffer in der Schlussphase (75./78.), nachdem die weiter ohne den verletzten Nationalspieler Robin Gosens angetretenen Gastgeber durch den früheren Bundesliga-Stürmer Ivan Perisic (38.) in Führung gegangen waren.

"Der Biss des Teufels: Milan versenkt Meister Inter und hält das Rennen um den Scudetto offen. Eine junge Mannschaft ohne Stars kompensiert ihre Mängel mit Herz und Charakter", kommentierte die "Gazzetta dello Sport" in Anspielung auf die AC Milan, die oft auch als "Diavolo" (Teufel) auf dem Apennin bezeichnet wird.

Für Inter war es die erste Pleite nach 15 Partien ohne Niederlage in der Serie A. Da es im ersten Duell mit Milan ein 1:1 gegeben hatte, ist Inter gegen den Liga-Zweiten diese Saison sieglos. Titelverteidiger Inter hat in der Tabelle der Serie A noch einen Punkt Vorsprung auf die Rossoneri.

"Giroud auf Ibrahimovic-Niveau"

Die Gazetten lobten die Leistung von Giroud, der mit einem Doppelpack innerhalb von drei Minuten in der Schlussphase die Wende in der Begegnung herbeiführen konnte.

"Giroud auf Ibrahimovic-Niveau: Er findet in drei Minuten und 50 Sekunden die Lösung für ein Match, das für AC Milan schlecht hätte ausgehen können. Die drei Punkte des Siegs halten Milan auf Scudetto-Kurs", kommentierte der "Corriere dello Sport". "Drei Schüsse aufs Tor und zwei Treffer: Milan steigt am Ende eines schwierigen Duells aus dem Nichts empor", urteilte der Corriere della Sera.

Gosens kam nach seinem Wechsel in der Wintertransferperiode von Atalanta Bergamo in die Lombardei für seinen neuen Arbeitgeber erneut nicht zum Debüt. Der 27-Jährige laboriert seit dem vergangenen September an einer Muskelverletzung im Oberschenkel.