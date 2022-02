Boateng wegen Krankheit bei Lyon nicht im Kader

Jonathan Moscrop via www.imago-images.de

Boateng stand Lyon nicht zur Verfügung

Erneut ohne 2014er-Fußball-Weltmeister Jerome Boateng hat der französische Ex-Meister Olympique Lyon im Kampf um die Europapokalplätze einen Rückschlag erlitten.

Lyon kam bei RC Lens nur zu einem 1:1 (1:1). Nachdem der Grund für das Fehlen des 33-Jährigen zunächst ungeklärt blieb, erklärte Lyons Trainer Peter Bosz bei "Amazon Prime Video": "Er war krank. Er war gestern mit uns am Flughafen, aber in der Nacht war er krank."

Der Niederländer Bosz, Ex-Coach von Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen, hatte in der vergangenen Woche gegen OGC Nizza auf Boateng im Kader verzichtet. Bosz wollte sich am Samstag nicht festlegen, ob Boateng bald wieder in der Startelf von OL stehen wird.

"Alles Gute für das Spiel, Jungs. Allez OL", twitterte Boateng am Samstag. Der Vertrag des Abwehrspielers beim FC Bayern war im vergangenen Sommer ausgelaufen. In Lyon besitzt der Defensivspezialist einen Zweijahresvertrag bis 2023.