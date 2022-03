Gosens debütiert im Mailänder Derby

www.imagephotoagency.it via www.imago-images.de

Robin Gosens wechselte im Winter von Atalanta zu Inter

Beim Debüt von Fußball-Nationalspieler Robin Gosens hat Inter Mailand im Halbfinal-Hinspiel des italienischen Pokals einen Erfolg verpasst.

Der strauchelnde Meister kam im Derby della Madonnina beim Stadtrivalen AC zu einem 0:0, die Entscheidung bringt das Rückspiel am 20. April. Gosens, der von Atalanta Bergamo zu den Nerazzurri gewechselt war, wurde in der 88. Minute für den früheren Bayern-Profi Ivan Perisic eingewechselt.

Vor dem Mailänder Derby hielten die Fans rund 55.000 Tausend Ukraine-Fahnen im Kleinformat in die Höhe, die ukrainische Milan-Legende Andrej Schewtschenko warb in einer Videobotschaft um die Unterstützung der "italienischen Freunde" für Frieden in der Ukraine: "Lassen Sie uns gemeinsam diesen Krieg beenden."

Beim Aufwärmen trugen die Milan-Spieler weiße T-Shirts mit der ukrainischen Flagge und dem Wort "Frieden".

Im zweiten Halbfinale treffen sich am Mittwoch Rekordmeister Juventus Turin und der AC Florenz zum Hinspiel.