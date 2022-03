IMAGO/Fabrizio Andrea Bertani

Inter Mailand ließ Federn

Im Dreikampf um die italienische Fußball-Meisterschaft hat Titelverteidiger Inter Mailand erneut Federn gelassen.

Das Team von Nationalspieler Robin Gosens, der in der 80. Minuten eingewechselt wurde, kam am 30. Spieltag gegen AC Florenz nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Inter gewann damit nur eines seiner letzten sieben Serie-A-Spiele.

Der Rückstand auf den Stadtrivalen und Tabellenführer AC Mailand wuchs damit auf sechs Punkte an. "Inter, was ist mit dir passiert? Nur sieben Punkte in sieben Spielen. Die Nerazzurri verlassen das Spielfeld unter den Pfiffen ihrer Fans", schrieb die Gazzetta dello Sport.

Milan gewann am Samstagabend beim Kellerkind Cagliari Calcio dank eines Treffers von Ismael Bennacer (59.) mit 1:0 (0:0). Durch die erfolgreich erledigte Pflichtaufgabe bleibt der Spitzenreiter seit Mitte Januar ungeschlagen.

"Inter hat sich verloren, die Hoffnungen auf den zweiten Scudetto schwinden allmählich unter den Hieben des Konkurrenten Milan" kommentierte der "Corriere dello Sport". Der niederländische Außenverteidiger Denzel Dumfries (55.) rettete Inter zumindest einen Punkt, nachdem die um die Europa-League-Teilnahme kämpfenden Gäste durch Lucas Torreira (50.) in Führung gegangen waren.

Neapel hatte am Samstagnachmittag vorgelegt. Nach dem Rückstand durch Gerard Deulofeu (22.) schlugen die Süditaliener dank des Doppelpacks des früheren Wolfsburgers Victor Osimhen (52./63.) zurück. Udines Pablo Mari sah in der 82. Minute die Rote Karte.