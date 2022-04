PSG nach Erfolg in Angers vor Meistertitel

APA/AFP

Ramos traf zum 2:0

Paris St. Germain steht kurz vor seinem zehnten Titel in der französischen Meisterschaft.

Die Pariser Startruppe gewann am Mittwochabend in der Ligue 1 in Angers durch Tore von Kylian Mbappe (28.), Sergio Ramos (45.+2) und Marquinhos (77.) mit 3:0 und braucht damit aus den restlichen fünf Partien nur mehr einen Zähler, um die Meisterschaft zu fixieren. Olympique Marseille verhinderte mit einem 3:2-Heimsieg gegen Nantes ein vorzeitiges Feiern der Pariser.

PSG hält nach 33 Runden bei 77 Punkten, 15 Zähler vor Marseille.

