Barça wieder Zweiter - Busquets bereits Dritter

IMAGO/Sergio Ruiz / PRESSINPHOTO

675 Mal Sergio Busquets

Nach zuletzt zwei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge hat sich der FC Barcelona am Donnerstag in der spanischen Primera Division wieder auf Platz zwei geschoben. Zudem sicherte sich Sergio Busquets seinen Platz in den Geschichtsbüchern.

Die Katalanen feierten gegen Real Sociedad einen 1:0-Auswärtssieg und liegen damit bei einem Spiel in der Hinterhand vor dem punktegleichen FC Sevilla, aber schon 15 Zähler hinter Spitzenreiter Real Madrid (David Alaba).

Das entscheidende Tor erzielte Pierre-Emerick Aubameyang per Kopf aus kurzer Distanz nach Flanke von Ferran Torres (11.).

Busquets dringt auf Rang drei vor

Einen Platz in den Geschichtsbüchern sicherte sich Sergio Busquets. Der 33-Jährige absolvierte sein 675. Pflichtspiel für die Katalanen und verdrängte seinen ehemaligen Mitspieler Andres Iniesta (674) in der Rangliste von Rang drei. Vor ihm liegen nur noch Lionel Messi (778) und der heutige Barça-Trainer Xavi (767).

apa/sid