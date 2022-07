Thalhammers Cercle Brügge besiegt Anderlecht

IMAGO/KURT DESPLENTER

Thalhammers Cercle Brügge besiegte Anderlecht.

Der belgische Erstligist Cercle Brügge hat im zweiten Anlauf den ersten Sieg in der neuen Liga-Saison gefeiert.

Nach dem enttäuschenden Auftakt-0:2 gegen KVC Westerlo zeigte die Truppe von Trainer Dominik Thalhammer am Samstag mit einem 1:0 gegen den 34-fachen Meister Anderlecht auf. Zum Matchwinner wurde Louis Torres mit seinem Tor in der 75. Minute. Anderlecht war ab der 34. Minute in Unterzahl, wie es bei Brügge vergangene Woche der Fall gewesen war.

