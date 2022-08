Meister Milan lässt in Bergamo Punkte liegen

IMAGO

Divock Origi spielte mit Milan nur Remis

Italiens Fußball-Meister AC Mailand hat bereits am zweiten Spieltag gepatzt. Im lombardischen Duell bei Atalanta Bergamo kam die Mannschaft von Trainer Stefano Pioli nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus und verpasste es dadurch, mit Tabellenführer SSC Neapel und Stadtrivale Inter Mailand gleichzuziehen.

Ruslan Malinowskyj (29.) hatte Bergamo in Führung gebracht, Ismael Bennacer (68.) glich für die Gäste aus.

Neapel hatte zuvor am Sonntag mit einem 4:0 (3:0) gegen AS Monza den zweiten Sieg eingefahren, Gleiches war Inter mit dem in der 68. Spielminute eingewechselten Nationalspieler Robin Gosens am Samstag beim 3:0 (1:0) gegen Spezia Calcio gelungen.