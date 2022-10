MLS-Achtelfinal-Aus für Struber und New York

GEPA pictures/ SIPA Press/ USA TODAY/ Kelley L Cox

Struber scheiterte mit New York im Achtelfinale.

Trainer Gerhard Struber ist mit seinen Red Bulls New York wie im Vorjahr in der ersten K.o.-Runde der Play-offs in der Major League Soccer ausgeschieden.

Die "Bullen" mussten sich Cincinnati zuhause trotz Führung spät mit 2:1 geschlagen geben. Zum vierten Mal in Folge ist die MLS-Saison für die RB-Dependance nach der ersten Play-off-Runde zu Ende.

