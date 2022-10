Neapel nicht zu stoppen - Juve müht sich zum Sieg

IMAGO/FOTOAGENZIA

Osimhen (M.) war der Mann des Spiels

Spitzenreiter SSC Neapel hat seine Siegesserie am 12. Spieltag der italienischen Serie A ausgebaut.

Angeführt von Dreierpacker Victor Osimhen (4./19./77.) gelang dem ungeschlagenen Tabellenführer durch das 4:0 (3:0) gegen Sassuolo Calcio der achte Erfolg nacheinander. Damit baute Napoli (32) seinen Vorsprung auf Meister AC Mailand vorerst auf sechs Punkte aus.

Der Titelverteidiger ist am Sonntag (20.45 Uhr/DAZN) beim FC Turin im Einsatz. Chwitscha Kwarazchelia (36.) traf nach zwei Vorlagen für Osimhen auch selbst, Diego Demme kam ab der 84. Minute zu seinem zweiten Saisoneinsatz für die Gastgeber. Die Schlussphase musste Sassuolo nach Gelb-Rot gegen Armand Lauriente in Unterzahl bestreiten.

Rekordmeister Juventus Turin tat sich am Samstagabend beim Aufsteiger US Lecce lange schwer, erst Nicolo Fagioli (73.) erlöste die Alte Dame. Nach dem 1:0 (0:0), dem dritten Dreier in Folge, liegt Juventus weiter zehn Punkte hinter dem Tabellenführer.