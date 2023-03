PSG feiert dank Mbappe Zittersieg in Liga

IMAGO/JB Autissier

Für Paris gab es spät doch noch etwas zu bejubeln

Paris St. Germain hat nach dem Aus im Achtelfinale der Champions-League am Mittwoch national einen Zittersieg gefeiert. Der Titelverteidiger setzte sich im Spiel der 27. Ligue-1-Runde bei Abstiegskandidat Stade Brest dank eines Treffers von Superstar Kylian Mbappe in der 90. Minute mit 2:1 durch.

Lionel Messi hatte seinen Sturmpartner mit einem Laufpass zuvor ideal in Szene gesetzt. Leader PSG baute den Vorsprung auf Verfolger Olympique Marseille auf elf Punkte aus. Der Tabellenzweite ist erst am Sonntag gegen RC Straßburg im Einsatz. Die Pariser waren durch Carlos Soler (37.) programmgemäß in Führung gegangen, durch den Ausgleich von Franck Honorat (43.) aber ins Wanken gekommen.

apa