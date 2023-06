Spanien-Star verkündet Abschied von Real Madrid

AFP/SID/THOMAS COEX

Asensio sucht sich eine neue Aufgabe in seiner Karriere

Spaniens Fußball-Nationalspieler Marco Asensio wird Real Madrid zum Saisonende verlassen. Das gaben Klub und Spieler am Samstag bekannt.

"Ich habe beschlossen, in meiner Karriere eine neue Richtung einzuschlagen", schrieb Asensio in den sozialen Medien. Der 27-Jährige ist "auf der Suche nach einem Projekt, mit dem ich neue Ziele erreichen kann". Mit Real hatte Asensio in sieben Jahren beeindruckende 17 Titel gewonnen, darunter drei Mal die Champions League.

Laut Medienberichten aus Spanien und Frankreich soll es den Flügelstürmer zum französischen Spitzenklub Paris Saint Germain ziehen.

Dort klafft mit dem Abgang von Weltmeister Lionel Messi am Saisonende ein Loch in der Offensive. Real bedankte sich in einem Statement bei Asensio: "Real Madrid ist und bleibt seine Heimat. Wir wünschen ihm und seiner ganzen Familie alles Gute für den neuen Lebensabschnitt."