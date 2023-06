Milan gibt nächste Trennung bekannt

IMAGO/Claudio Grassi/LaPresse/SID/IMAGO/Claudio Grassi/LaPresse

Massara war seit 2019 Sportdirektor bei Milan

Einen Tag nach der Trennung von Vereinsikone Paolo Maldini hat die AC Mailand auch den Abschied von Sportdirektor Frederic Massara bestätigt.

In einer Pressemitteilung dankte der Klub dem 54-Jährigen am Mittwoch für seinen Beitrag zum Wachstum in den vergangenen Jahren, schon tags zuvor hatte die Gazzetta dello Sport über die Trennung berichtet.

Der Abgang Maldinis war indes bereits am Dienstag offiziell. Der 54-Jährige, der von 1985 bis 2009 für Milan spielte, war seit 2019 Technischer Direktor des Traditionsklubs. Massara hatte den Job als Sportdirektor ebenfalls im Sommer 2019 angetreten.

In seine Amtszeit fällt der nationale Meistertitel im Jahr 2022. Die abgelaufene Saison beendete Milan auf Rang vier und erreichte in der Champions League das Halbfinale.