Real Madrid siegt - Überraschung an der Spitze

Real Madrid feierte einen Erfolg gegen UD Las Palmas

Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat seinen Erzrivalen FC Barcelona in La Liga wieder überholt - ist aber nicht Tabellenführer.

Die Königlichen besiegten am 7. Spieltag den fußballerisch klar unterlegenen Aufsteiger UD Las Palmas mit 2:0 (1:0) und zogen wieder an Titelverteidiger Barca vorbei, der am Dienstag nach einem Fehler von Nationaltorwart Marc-Andre ter Stegen bei Real Mallorca nur ein 2:2 erreicht hatte.

In einem Spiel auf ein Tor ging Real mit DFB-Abwehrchef Antonio Rüdiger erst kurz vor dem Seitenwechsel durch Brahim Diaz (45.+3) in Führung. Der frühere Bundesligaprofi Joselu erhöhte in der 54. Minute. Real, bei dem 2014er-Weltmeister Toni Kroos nach 77 Minuten eingewechselt wurde, rehabilitierte sich damit für das 1:3 am Sonntag im Stadtderby bei Atletico.

Spitzenreiter ist allerdings der FC Girona mit einem Punkt Vorsprung auf Real und zwei auf Barca. Das noch ungeschlagene Überraschungsteam setzte sich am Mittwoch nach Rückstand beim früheren Europa-League-Gewinner FC Villarreal mit 2:1 (0:0) durch. Am Samstag kommt es zum Duell mit den Königlichen.