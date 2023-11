Real brilliert auch ohne Bellingham

IMAGO/Pressinphoto/Shutterstock

Real feierte einen souveränen Sieg

Der Siegeszug des FC Girona in der spanischen Fußball-Meisterschaft geht weiter. Das Überraschungsteam setzte sich am Samstag bei Rayo Vallecano mit 2:1 (1:1) durch. Real Madrid hält den Druck aber hoch, der Rekordmeister gewann 5:1 (2:0) gegen den FC Valencia und liegt weiter nur zwei Punkte hinter den Katalanen.

Ohne den an der Schulter verletzten Ex-Dortmunder Jude Bellingham, mit zehn Treffern bester Torschütze in La Liga, setzen sich die Königlichen mehr als deutlich durch. Toni Kroos bereitete die Führung durch Dani Carvajal in der 3. Minute vor, die Brasilianer Vinicius Junior (42., 49.) und Rodrygo (50., 84.) erhöhten. Valencia kam durch Hugo Duro (88.) nur zu einem späten Treffer. Nationalverteidiger Antonio Rüdiger wurde bei Real geschont.

Bei Girona sorgten der Ukrainer Artem Dowbyk (42.) und der Brasilianer Savio (65.) mit ihren Toren für den fünften Dreier in Folge. Alvaro Garcia (5.) hatte die Gastgeber in Führung gebracht.