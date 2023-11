Doppelpacker Lewandowski rettet Barca

IMAGO/Sergio Ruiz / PRESSINPHOTO

Robert Lewandowski trifft doppelt für den FC Barcelona

Die Konkurrenz legte vor, der Meister zog mühsam nach: Dank Doppelpacker Robert Lewandowski hat der FC Barcelona in La Liga den Anschluss an Platz eins gewahrt.

Gegen Aufsteiger Deportivo Alaves siegten die Katalanen am Sonntag wenig überzeugend 2:1 (0:1). Damit beträgt der Rückstand auf Tabellenführer FC Girona weiterhin vier Punkte, Rekordmeister Real Madrid liegt zwei Zähler vor Barca.

Das Überraschungsteam aus Girona hatte am Vortag bei Rayo Vallecano (2:1) seinen Siegeszug fortgesetzt, es war bereits der fünfte Ligaerfolg nacheinander. Auch Real gab sich am Samstag beim Kantersieg gegen den FC Valencia (5:1) keine Blöße - obwohl die Königlichen auf Jude Bellingham, mit zehn Treffern bester Torschütze in LaLiga, verzichten mussten. Der Ex-Dortmunder fehlte wegen einer Schulterverletzung, während Nationalverteidiger Antonio Rüdiger aufgrund einer Gelbsperre nur zuschauen durfte.

Verlassen konnten sich die Madrilenen jedoch auf Toni Kroos, der die frühe Führung durch Dani Carvajal (3.) vorbereitete. Die weiteren Tore erzielten die Brasilianer Vinicius Junior (42./49.) und Rodrygo (50./84.), Hugo Duro (88.) betrieb für Valencia lediglich Ergebniskosmetik.

Horror-Start für den FC Barcelona

Trotz eigenen Anstoßes war Barca gegen Alaves bereits nach 18 Sekunden in Rückstand geraten.

DFB-Kapitän Ilkay Gündogan verlor den Ball im Mittelfeld, wenig später musste Nationalkeeper Marc-Andre ter Stegen hinter sich greifen, beim Gegentor wurde er von Samu Omorodion getunnelt.

Nach einer enttäuschenden ersten Halbzeit kam der Favorit verbessert aus der Kabine. Zunächst glich Lewandowski (53.) mit seinem ersten Tor seit dem 23. September aus, ehe der Pole per Foulelfmeter (78.) zum Sieg traf.