Vitoria über Salah: Wohl "kein großes Problem"

APA/AFP

Salah dürfte sich am linken Oberschenkel verletzt haben

Ägyptens Nationaltrainer Rui Vitoria hofft auf eine schnelle Rückkehr von Superstar Mohamed Salah beim Afrika-Cup.

"Es ist noch zu früh, etwas zu sagen. Aber ich glaube, dass es kein großes Problem ist", sagte der Portugiese nach dem nächsten Rückschlag für den siebenmaligen Titelträger. Am Donnerstag musste der Liverpool-Torjäger beim 2:2 gegen Ghana in der Nachspielzeit der ersten Hälfte ausgewechselt werden. Salah dürfte sich am linken Oberschenkel verletzt haben.

"Natürlich machen wir uns Sorgen und hoffen, dass es nicht zu schlimm ist. Salah ist einer der besten Spieler der Welt, und wir wollen ihn immer bei uns haben", sagte Vitoria. Omar Marmoush (69.) und Mostafa Mohamed (74.) retteten Ägypten immerhin noch einen Punkt, nachdem Mohammed Kudus (45.+3 und 71.) Ghana zweimal in Führung gebracht hatte.

Ägypten hat bei der Endrunde in der Elfenbeinküste nach zwei Spielen lediglich zwei Zähler auf dem Konto und muss in Gruppe B um das Weiterkommen bangen. Zum Abschluss der Vorrunde geht es am Montag gegen Tabellenführer Kap Verde. Beim 2:2 gegen Mosambik hatte Salah mit einem verwandelten Foulelfmeter in der Nachspielzeit eine Auftaktniederlage verhindert.

