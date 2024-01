Dämpfer für Klinsmanns Südkoreaner beim Asien-Cup

AFP/SID/Giuseppe CACACE

Dämpfer für Jürgen Klinsmann

Die südkoreanische Fußball-Nationalmannschaft mit Trainer Jürgen Klinsmann hat beim Asien-Cup in Katar einen Dämpfer hinnehmen müssen.

Das Team um Bayern Münchens Star Min-Jae Kim kam im Al-Thumama-Stadium in Doha gegen Außenseiter Jordanien nicht über ein glückliches 2:2 (1:2) hinaus. Der Ausgleich für Südkorea in der Nachspielzeit fiel durch ein Eigentor von Yazan Abu Al-Arab (90.+1). Beide Teams haben nach zwei Spielen nun vier Punkte auf dem Konto.

Südkoreas Stürmerstar Heung-Min Son hatte das Klinsmann-Team per Foulelfmeter (9.) in Führung gebracht. Ein Eigentor von Yong-Woo Park (37.) und ein Treffer von Yazan Al-Naimat (45.+6) drehten jedoch noch vor der Pause die Partie. Neben Kim, der über die volle Distanz spielte, kam aus der Bundesliga auch der Stuttgarter Woo-Yeong Jeong zum Einsatz. Er wurde in der 69. Minute eingewechselt.

Südkorea, letztmals 1960 Asienmeister, hatte zum Auftakt 3:1 gegen Bahrain gewonnen. Jordanien war mit einem 4:0 gegen Malaysia ins Turnier gestartet.