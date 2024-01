Überflieger Girona verteidigt Tabellenführung

APA/AFP

Girona bleibt auf der Erfolgsspur

Das Sensationsteam Girona hat am Sonntagabend mit einem 5:1-Kantersieg gegen den FC Sevilla in eindrucksvoller Manier die Tabellenführung in der spanischen Liga verteidigt. Girona liegt nach der 21. Runde einen Punkt vor Real Madrid, hat allerdings auch ein Spiel mehr ausgetragen. Die "Königlichen" verhinderten kurz zuvor mit großer Mühe eine peinliche Heimniederlage beim späten 3:2-Erfolg gegen Schlusslicht Almeria.

Überragender Girona-Akteur war der Ukrainer Artem Dowbyk mit einem lupenreinen Hattrick (13., 15., 19.) innerhalb weniger Minuten. Den Siegtreffer für die ohne den verletzten ÖFB-Kapitän David Alaba angetretenen Madrilenen erzielte indes Daniel Carvajal in der neunten Minute der Nachspielzeit (99.).

Real und Barcelona feiern Siege

Largie Ramazani mit einem Tor in der ersten Spielminute und Edgar (43.) hatten die weiterhin sieglosen Gäste vor der Halbzeit überraschend in Führung gebracht. Real verzeichnete in den ersten 45 Minuten keinen einzigen Schuss aufs Tor. Nach dem Seitenwechsel glichen Jude Bellingham (57.) per Handelfmeter und Vinicius Jr. (67.) die Partie für die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti aus. Als alles nach einem Unentschieden aussah, staubte Carvajal nach einem Stangentreffer von Bellingham ab und erzielte das umjubelte Siegtor.

Zuvor sorgte der VAR bei mehreren Situationen für Aufregung, beiden Teams wurde unter anderem je ein Tor aberkannt. Beim Ausgleichstreffer von Vinicius Jr. gab ein mögliches Handspiel Anlass zu Diskussionen. Besonders der Außenseiter fühlte sich betrogen. "Heute wurden wir bestohlen", sagte Almerias Gonzalo Melero bei DAZN. Carvajal sah die Lage etwas anders. "Wenn sich Melero die Situationen in Ruhe anschaut, wird er sicher realisieren, dass sie korrekt entschieden wurden", erklärte der Siegtorschütze.

Auch der FC Barcelona jubelte erst spät über einen 4:2-Erfolg bei Betis Sevilla. Dank eines Dreierpacks von Ferran Torres (21., 48., 92.) siegten die Katalanen, Isco hatte die Partie mit einem Doppelpack (56., 59.) zwischenzeitlich ausgeglichen gestaltet. "Joker" Joao Felix brachte Barca in der 90. Minute allerdings erneut in Führung. Das Team von Trainer Xavi hat als Tabellendritter einen Rückstand von acht Punkten auf Girona.

apa