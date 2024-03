Mbappé schweigt weiter zu Real-Gerüchten

IMAGO/Federico Pestellini

"Die Deutschen gehören zu den besten der Welt", sagt Kylian Mbappé

Noch vor seinen freundlichen Worten über die deutsche Nationalmannschaft wurde Kylian Mbappé mehrfach zu seiner sportlichen Zukunft gefragt. Doch der Superstar von Paris Saint-Germain sagte auch bei der Pressekonferenz des französischen Fußball-Verbandes wenig Konkretes zu einem möglichen Wechsel zu Real Madrid.

"An dem Tag, an dem ich etwas sagen kann, werde ich etwas sagen. Das ist ganz einfach. Ich habe nichts zu verkünden", sagte der 25-Jährige am Freitag bei der Pressekonferenz vor dem EM-Test Frankreichs gegen die DFB-Elf in Lyon.

Wichtiger als die Spekulationen über seinen bevorstehenden Transfer zu den Königlichen sei es für ihn, mit PSG Titel zu gewinnen, betonte Mbappé. Vor der EM vom 14. Juni bis 14. Juli in Deutschland werde er aber seine Zukunft geklärt haben, versicherte er.

Das Duell gegen Deutschland am Samstag (21.00 Uhr/ZDF) bezeichnete der Weltmeister von 2018 als "guten Test". "Die Deutschen gehören zu den besten der Welt, auch wenn die Ergebnisse nicht gut waren. Die Deutschen sind immer da", sagte der Top-Stürmer.

Beim letzten Test im September in Dortmund, den Deutschland unter Interimscoach Rudi Völler 2:1 gegen "Les Bleus" gewinnen konnte, hatte Mbappé auf der Ersatzbank gesessen. Diesmal wird Trainer Didier Deschamps ihn sicher nicht schonen.