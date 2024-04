Bayer-Gegner Rom kassiert Pleite gegen Bologna

AFP/AFP/Filippo MONTEFORTE

Joshua Zirkzee erzielte das 2:0 für Bologna.

Bayer Leverkusens Europa-League-Gegner AS Rom hat einen Rückschlag im Kampf um die Champions League hinnehmen müssen.

Die Roma verlor gegen den FC Bologna am Montagabend 1:3 (0:2).

Rom erwischte den besseren Start, aber Oussama El Azzouzi war mit dem ersten Torschuss, einem sehenswerten Fallrückzieher, für Bologna erfolgreich (14.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Joshua Zirkzee, Ex-Stürmer des FC Bayern, auf 2:0 für die Gäste (45.).

In der zweiten Halbzeit erhöhten die Römer den Druck und kamen durch Sardar Azmoun zum Anschlusstreffer. Die Leverkusen-Leihgabe stocherte den Ball über die Linie (56.). Den Aufschwung der Roma konterte Alexis Saelemaekers mit einem Heber zum Endstand (65.).

Die AS Rom hat somit nur noch einen Punkt Vorsprung auf Platz sechs, Bologna behauptete Platz vier. Am nächsten Donnerstag (2. Mai) trifft Rom im Halbfinale der Europa League auf Leverkusen. Das Rückspiel findet am 9. Mai statt.