Deutscher Trainer Runjaic vor Wechsel in die Serie A

Andreas Gebert/dpa

Kosta Runjaic steht vor einem Wechsel nach Italien

Der deutsche Fußball-Trainer Kosta Runjaic steht offenbar kurz vor einem Wechsel zum italienischen Erstligisten Udinese Calcio. Das berichtete der Transfermarkt-Experte Gianluca Di Marzio.

Der 53 Jahre alte Runjaic trainierte in Deutschland unter anderem 1860 München, den 1. FC Kaiserslautern und den MSV Duisburg in der 2. Bundesliga. In den vergangenen sieben Jahren arbeitete er erfolgreich in Polen für Pogon Stettin und Legia Warschau.

Udine sucht einen Nachfolger für den 2006er-Weltmeister Fabio Cannavaro, der den Club trotz des Klassenerhalts in der Serie A überraschend nach nur zwei Monaten wieder verlassen musste.

Runjaic sei den Club-Verantwortlichen unter anderem deshalb aufgefallen, weil er mit Legia Warschau in der abgelaufenen Conference-League-Saison gegen Aston Villa und AZ Alkmaar gewann.