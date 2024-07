Bericht: Real plant Show der Superlative für Mbappé

Rolf Vennenbernd, dpa

Frankreichs Superstar Kylian Mbappé

Kylian Mbappé soll Medienberichten zufolge mit einer Show der Superlative bei Real Madrid vorgestellt werden. Geplant ist die Präsentation des 25-Jährigen weiter am 16. Juli - zwei Tage nach dem Finale der Fußball-Europameisterschaft.

Mbappé trifft bei der EM an diesem Freitag (21:00 Uhr) mit Frankreich auf den ehemaligen Real-Superstar Cristiano Ronaldo. Auch ein früheres Aus der Franzosen bei der EM werde am Termin nichts ändern, schrieb die Sport-Tageszeitung "As" aus Madrid.

Mbappé mit der Nummer 9

"Es wird die beeindruckendste Vorstellung, die es jemals mit einem Fußballer gegeben hat", hieße es voller Stolz bei den Madrilenen, schrieb das Sportblatt weiter. 80.000 Fans werden erwartet, sie würden das neue Trikot mit der Nummer 9 tragen, mit der Mbappé in seiner ersten Real-Saison auflaufen wird. Die Nummer 10, die Mbappé auch in der Nationalmannschaft trägt, sei weiterhin Luka Modric vorbehalten.

Am "Día M" (dem Tag M) soll es Live-Musik geben, ein Feuerwerk und einen Bühnenweg à la Taylor Swift für den neuen Superstar der Königlichen, der ablösefrei von Paris Saint-Germain kommt. Laut Medienberichten zahl Real indes ein horrendes Handgeld.

Ronaldo-Vorstellung 2009

Mit seinem Engagement bei Real erfüllt sich Mbappé einen Kindheitstraum, er unterschrieb einen Vertrag bis Ende Juni 2029. Mbappés Präsentation dürfte auch die seines großen Idols Cristiano Ronaldo im Estadio Santiago Bernabéu übertreffen. Der Portugiese war 2009 von Manchester United nach Madrid gewechselt und hatte die Ära der Galaktischen maßgeblich mitgeprägt.