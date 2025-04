Vor "Derby della Capitale": Schwere Ausschreitungen in Rom

IMAGO/SPORT PRESS PHOTO/SID/IMAGO/Daniela Porcelli / SPP

Auch am Stadio Olimpico muss die Polizei eingreifen

Vor dem Stadtderby in der Serie A zwischen Lazio und AS Rom (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker) ist es zu schweren Ausschreitungen gekommen.

Italienischen Medienberichten zufolge musste die Polizei mit Wasserwerfern eingreifen, um rund 500 AS-Hooligans zu vertreiben, die Anhänger von Lazio unweit des Stadio Olimpico angreifen wollten.

Zu Spannungen kam es auch in der Gegend der Brücke Ponte Milvio. Hier soll eine Gruppe von Lazio-Hooligans, die in Richtung Stadion unterwegs war, die Sicherheitskräfte angegriffen haben.

Auf dem Asphalt blieben zahlreiche Flaschenscherben zurück, sieben geparkte Autos wurden beschädigt. Auch wurden einige Mülleimer in Brand gesetzt.

Für das "Derby della Capitale" sind 1000 Polizisten in der Hauptstadt im Einsatz. Lazio liegt in der Tabelle auf Platz sechs, Stadtrivale AS mit dem früheren Weltmeister Mats Hummels liegt unmittelbar dahinter auf dem siebten Rang.