Barca dreht Spiel beim Schlusslicht

IMAGO/ Matthieu Mirville

Hansi Flick und Barca feierten einen Arbeitssieg

Trotz eines bösen Fehlstarts hat Fußball-Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen bei seinem langersehnten Comeback mit dem FC Barcelona einen Pflichtsieg geholt.

Im ersten Einsatz nach mehr als acht Monaten Pause setzte sich der 33-Jährige mit dem Tabellenführer beim abgeschlagenen Schlusslicht Real Valladolid 2:1 (0:1) durch.

Beim frühen Gegentor war ter Stegen, der sich am 22. September 2024 einen Patellasehnenriss zugezogen hatte, chancenlos. Eine Hereingabe von Ivan Sanchez fälschte Barca-Verteidiger Ronald Araujo ab, der Ball segelte über ter Stegen hinweg in die lange Ecke (5.). Nach der Pause drehten Raphinha (54.) und Fermin (60.) das Spiel.

Nächster Clasico steht bevor

Damit kann Titelverteidiger Real Madrid am Sonntag mit einem Sieg über Celta Vigo nur bis auf vier Punkte an das Team von Trainer Hansi Flick herankommen. Wichtig, da es am 11. Mai in Barcelona zum nächsten Clasico zwischen den beiden Erzrivalen kommt.

Im Falle einer Barca-Pleite gegen Valladolid hätte Real wieder aus eigener Kraft Meister werden können. Barcelona hatte zuletzt das Pokalfinale gegen die Königlichen gewonnen.

Barcelona gelang damit die Generalprobe für das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) bei Inter Mailand. Das Hinspiel in Spanien war 3:3 ausgegangen.